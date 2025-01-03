На Украине завели дело о дезертирствах из «элитной» бригады ВСУ
Киевские власти расследуют массовое бегство из элитной части ВСУ
Киевские власти расследуют массовое бегство солдат из элитной части ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой обучались на Западе, сообщает РБК.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью.
Расследование связано с самовольным оставлением части ВСУ «Анна Киевская», сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.
Ранее стало известно, что бригада потеряла способност ь к ведению военных действий еще на этапе обучения на западной Украине, Польше и Франции. Из планируемых 5,8 тысяч бойцов до фронта добрались чуть более 4 тысяч, но и они понесли тяжелые потери.