Киевские власти расследуют массовое бегство солдат из элитной части ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой обучались на Западе, сообщает РБК .

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью.

Расследование связано с самовольным оставлением части ВСУ «Анна Киевская», сообщила пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Ранее стало известно, что бригада потеряла способност ь к ведению военных действий еще на этапе обучения на западной Украине, Польше и Франции. Из планируемых 5,8 тысяч бойцов до фронта добрались чуть более 4 тысяч, но и они понесли тяжелые потери.