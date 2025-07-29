Донецк испытывает перебои со светом из-за атак ВСУ

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Удары ВСУ оставили без света 150 тысяч жителей ДНР

Ночные атаки украинских беспилотников на энергообъекты Донецкой Народной Республики привели к масштабным отключениям электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Донецкэнерго».

В результате повреждения ключевых подстанций без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в столице ДНР, где повреждение подстанции 220 кВ «Смолянка» оставило без электричества 104 тысячи домохозяйств. В Макеевке отключено 34,7 тысяч абонентов, в Ясиноватой — 15 тысяч.

Свидетели сообщали о работе ПВО в ночном небе и характерном звуке пролетающих ударных дронов перед отключением энергии.

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возобновления подачи электричества пока не называются.