Донецк испытывает перебои со светом из-за атак ВСУ
Ночные атаки украинских беспилотников на энергообъекты Донецкой Народной Республики привели к масштабным отключениям электроэнергии, сообщили в пресс-службе «Донецкэнерго».
В результате повреждения ключевых подстанций без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в столице ДНР, где повреждение подстанции 220 кВ «Смолянка» оставило без электричества 104 тысячи домохозяйств. В Макеевке отключено 34,7 тысяч абонентов, в Ясиноватой — 15 тысяч.
Свидетели сообщали о работе ПВО в ночном небе и характерном звуке пролетающих ударных дронов перед отключением энергии.
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, однако сроки полного возобновления подачи электричества пока не называются.