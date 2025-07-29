Донецк под ударом: ВСУ наращивают атаки дронами по жилым кварталам

По данным журналиста, в ночном небе над Донецком работала ПВО, однако несколько дронов прорвались к городу. Один из них поразил многоэтажный жилой дом в центральном районе, оставив после себя разрушения.

В нескольких районах произошли отключения электроэнергии, система водоснабжения, работающая на пределе возможностей, оказалась под угрозой полного коллапса. Местные жители сообщают о проблемах с мобильной связью

Коц связывает этот налёт с общей стратегией Киева.

«Удары по гражданской инфраструктуре Донецка, атаки на аэропорты и кибератаки — всё это звенья одной цепи. Противник сознательно создаёт гуманитарный кризис, чтобы дестабилизировать обстановку», — отметил военкор.

Власти ДНР пока не обнародовали официальные данные о масштабах разрушений.