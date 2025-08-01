Долголеты Ликино-Дулева помогают собирать необходимые предметы для бойцов СВО

К долголетам Ликино-Дулева обратились волонтеры из Дрезны. Уже несколько лет при храме Параскевы Пятницы действует объединение, где шьют предметы первой необходимости для солдат и раненных. Среди добровольцев объединения большинство пенсионеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рук и времени волонтерам Дрезны не хватает, поэтому к шитью подключились и ликинодулевцы. Уже несколько дней участники клуба режут ткань на лоскуты и набивают подушки.

Когда материал закончится, готовую продукцию отправят в храм, а оттуда ее передадут волонтерам «Союза офицерских жен» и отправят в госпитали. На складах гуманитарная помощь не задерживается. Постельные принадлежности нужны всегда.

Ранее очередную партию гуманитарного груза для участников СВО отправили из Орехово-Зуевского округа. В его состав вошли два мотоцикла, инженерные средства, радиостанции, устройства для подавления связи, а также различные необходимые материалы, такие как антитепловизионные плащи и автозапчасти. Все это было собрано в ответ на запросы военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.