Девушки-волонтеры Подмосковья помогают фронту и новым регионам

В День добровольца представительницы «Молодой Гвардии Единой России» —Ульяна Брагичева из Бронниц и Анна Лисак из Химок — вспомнили о том, как стали частью огромного сообщества активистов, помогающих фронту и жителям новых российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Ульяне — всего 25 лет, однако она уже руководит отделением МГЕР в своем округе. По словам девушки, в первой гуманитарной акции она поучаствовала еще в феврале 2022 года — до начала спецоперации. Тогда она приехала в Ростов-на-Дону, чтобы помочь переселенцам из ДНР и ЛНР с расселением.

«Объявили об этом ночью, не думая, сразу поехала в Ростов. Мама переживала, а папа, наоборот, похвалил меня за решение», — вспоминает Ульяна.

Девушка отметила, что на тот момент в новые регионы, несмотря на огромное желание, она попасть не могла. Однако уже летом она стала одной из первых девушек-волонтеров, которая смогла самостоятельно проехать в зону проведения СВО.

«Изначально девушкам не разрешали ездить. Не разрешали и все. Мы тогда сидели с руководителем бронницкого отделения „Единой России“ и обсуждали, как можно поехать. В итоге решили поехать на своей машине», — рассказывает она.

В июне 2022 года Ульяна и руководитель местного отделения партии собрали гуманитарную помощь для взвода наших бойцов и отправились в Мариуполь.

«Страшно было, вдруг об этом узнает мама. Я ей сказала, что поехала помогать в Белгород, а сама поехала в Мариуполь. Особенно переживала, что там не работала связь, когда подъезжали к городу. Мама все-таки узнала: увидела меня в репортаже по телевизору. В шутку говорила, что порвет мне паспорт, чтобы я никуда не могла уехать», — смеется Ульяна.

Как признается девушка, особенно ей запомнился один момент — новогодняя елка в Мариуполе и пожелания местных ребятишек.

«Мы чуть слезами не заливались, когда дети вместо привычных телефонов на Новый год просили фрукты для мамы. Или куртку. Просили, чтобы папа вернулся домой. Но плакать было нельзя, продолжали работать и возить подарки детям», — вспоминает она.

Желание помогать людям через барьер — история не единичная. Для 20-летней Анны Лисак, исполняющей обязанности руководителя МГЕР в Химках, она началась еще во время пандемии коронавируса. Тогда, еще подростку, ей пришлось получить разрешение от родителей, чтобы стать волонтером.

С началом СВО Анна стала активно помогать в сборе и формировании гуманитарных грузов для военнослужащих. Отдельное внимание девушка уделяет поддержке семей мобилизованных и беженцев из ЛНР и ДНР — помогает им с продуктами, одеждой, постельным бельем и бытовой техникой.

Как говорит Анна, возить гуманитарную помощь напрямую — в Курскую и Белгородскую области — ей разрешили только в 2025 году.

«Когда была за рулем, везла гуманитарку в Курскую область. Мы услышали сирену. Боялась, конечно, но понимала, что нужно везти», — вспоминает Анна.

С тех пор Анна, как и Ульяна, лично отвозит собранные грузы в места дислокации наших военных.

Напомним, День добровольца Московской области ежегодно отмечается 29 октября. Памятная дата была установлена в 2017 году по инициативе Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.