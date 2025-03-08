Девушки-военные 110-й бригады ВС РФ поздравили с 8 Марта всех женщин России

Девушки, которые служат в 110-й гвардейской мотострелковой бригаде 51-й армии в зоне спецоперации, поздравили с 8 Марта всех российских женщин. Многим дамам в этот день разрешили уйти с «переднего края» на более дальние, безопасные позиции, рассказала РИА Новости одна из военнослужащих.