Девять дронов противника перехватили над регионами РФ за ночь
Минувшей ночью над четырьмя российскими регионами уничтожили девять беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Военные сбили БПЛА с помощью дежурных средств ПВО.
Четыре дрона ликвидировали над Ростовской областью, по два — над Крымом и Брянской областью, один — над Воронежской областью.
Ранее российская армия впервые получила новейшие системы «Зубр» для защиты от БПЛА. Система сама обнаруживает беспилотник и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.