Девять дронов противника перехватили над регионами РФ за ночь

Военные сбили БПЛА с помощью дежурных средств ПВО.

Четыре дрона ликвидировали над Ростовской областью, по два — над Крымом и Брянской областью, один — над Воронежской областью.

Ранее российская армия впервые получила новейшие системы «Зубр» для защиты от БПЛА. Система сама обнаруживает беспилотник и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение.

