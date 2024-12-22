Подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на признак истинного лидера страны, который не желает смерти простым гражданам ради несбыточного результата в ходе вооруженного конфликта, пишет РИА Новости .

«Если вы на протяжении 3-х лет видите доказательства того, что определенные действия не работают, вы знаете точное количество погибших, <…> в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть», — заявил Дэвис в эфире YouTube-канала.

По словам Дэвиса, такое поведение относится к признакам истинного лидера страны, который понимает, что преследуемую цель достичь невозможно. Именно по этой причине Зеленскому следует перестать отправлять на верную смерть украинцев.

Подполковник в отставке отметил, что вряд ли жители Украины начнут осуждать Зеленского, если он прислушается к совету об истинном лидерстве. Граждане давно поняли, что победить в вооруженном конфликте невозможно, а вот просто так умирать никто из них не хочет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что начать СВО нужно было раньше 2022 года. Поводом для этого было игнорирование оппонентами соблюдения Минских соглашений. Не начать СВО Москва также не могла, иначе это было бы преступлением против своей страны и ее народа.