Дети с ментальными нарушениями из Нижегородской области помогли бойцам СВО

Нижегородская общественная организация для детей и молодежи с ментальными нарушениями «Верас» организовала передачу в зону СВО окопных свечей и постельного белья, сообщает pravda-nn.ru .

Свечи дети сделали сами, мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и 25-летнему юбилею «Вераса».

«Наши мастерские открылись в 2017 году. До этого ребята, закончив школу, просто сидели дома, а теперь приходят в мастерские, занимаются, общаются. Мы научили их изготавливать разные изделия, теперь они могут сами зарабатывать — это хорошая прибавка к их пенсии по инвалидности», — рассказал руководитель интеграционных мастерских Владимир Козлов.

Руководитель направления «Моя история» Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Калинин провел для ребят из «Вераса» и студенток нижегородского Губернского колледжа мастер-класс по изготовлению окопных свечей.

Кроме того, молодые люди вместе с родителями сшили простыни, полотенца и нательное белье для бойцов.