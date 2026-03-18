Детдомовец из Кузбасса стал Героем России посмертно

В Белове увековечили память 25-летнего разведчика Михаила Купова, который погиб в зоне спецоперации и посмертно получил звание Героя России, сообщает «Царьград» .

Михаил Купов вырос в детском доме в Белове. В 2024 году он начал службу в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде и вскоре возглавил разведгруппу.

Весной 2025 года подразделение обнаружило в лесополосе опорный пункт ВСУ и атаковало его. В результате пятерых военнослужащих противника взяли в плен, после чего группа начала отход.

На обратном пути бойцы попали под массированный обстрел. Купов закрыл собой товарища от пули и, несмотря на смертельное ранение, продолжал руководить подчиненными по рации. Он координировал действия до последнего выхода в эфир, что позволило занять выгодные позиции и не допустить прорыва.

«Офицер до последнего оставался в радиоэфире и продолжал управлять действиями группы. Это позволило бойцам занять выгодные рубежи, углубиться в оборону врага и не допустить прорыва позиций», — говорится в официальном сообщении.

Михаил Купов стал первым и пока единственным жителем Белова, удостоенным звания Героя Российской Федерации. Школе № 12, где он учился, присвоили его имя.

