Депутат Подольска Исаев приобрел ноутбук для работы с БПЛА для участников СВО

Депутат городского округа Подольск Евгений Исаев по обращению матери участника СВО приобрел ноутбук для работы с БПЛА. Ноутбук направили для командира взвода БПЛА из Подольска, который сейчас находится на передовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Получил обращение от мамы участника СВО, командира взвода БПЛА, находящегося на передовой, с просьбой оказать помощь в приобретении ноутбука для применения в ходе выполнения поставленных перед ним боевых задач. За счет собственных средств приобрел и передал необходимый ноутбук для работы с БПЛА. Самая главная сила русского народа — в единстве. И пока мы едины, мы непобедимы!» — сказал Исаев.

Он считает поддержку бойцов очень важной задачей.

Ранее Исаев за счет собственных средств отправил очередную партию гуманитарной помощи бойцам 1-й Славянской бригады ВС РФ в зону проведения СВО.

В состав груза вошли свыше 5 000 банок консервированной продукции ООО «Русский рыбный мир» и более 17 500 бутылок горной питьевой воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.