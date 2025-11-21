Депутат Мособлдумы встретился с семьями военнослужащих из Раменского округа

Партия «Единая Россия» с первых дней спецоперации помогает семьям защитников Отечества. Депутат Московской областной Думы Олег Жолобови директор ТУ «Гжель» Нина Ширенина встретились с женами и мамами военнослужащих — участников специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе встречи за чашкой чая участники обсудили насущные проблемы, детально разобрали реализацию мер государственной и региональной поддержки, а также льготы, положенные военнослужащим и их близким.

Олег Жолобов отметил, что держит на постоянном контроле ситуацию в семьях бойцов, проживающих в поселке Электроизолятор. «Не первый год знаком с семьями наших защитников, — подчеркнул депутат. — Стараюсь встречаться с ними регулярно, чтобы держать руку на пульсе и оперативно реагировать на любые возникающие вопросы».

Парламентарий отметил, что для депутатов «Единой России» принципиально важна не формальная, а реальная и ощутимая помощь родственникам участников СВО. «Поступили конкретные просьбы: ускорить газификацию частного дома, организовать новогодние поздравления военнослужащих и пригласить их детей на праздничные представления в каникулы. По газификации ведем работу, подарки и поздравления организуем. Все дети обязательно встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой», — заверил ОлегЖолобов.

В Подмосковье реализуется широкий спектр мер поддержки участников СВО и их семей. На 122-м заседании депутаты Мособлдумы продлили на 2026 год льготу по транспортному налогу для военнослужащих. Категория транспортных средств, попадающих под льготу, была расширена до 250 л. с. Освобождение участников СВО от уплаты транспортного налога предоставляется в беззаявительном порядке.

Для личного обращения участники СВО и их семьи могут записаться в Общественную приемную «Единой России» Раменского муниципального округа по телефону: 8 (496) 464-57-79.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.