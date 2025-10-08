Депутат Мособлдумы и волонтеры Орехово-Зуево готовят гумпомощь для бойцов СВО

С приближением холодов особое внимание уделяется обеспечению бойцов всем необходимым для выживания и комфорта в суровых условиях зимы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

«Снова и снова готовим им спальные мешки Novtex „Бобер“, способные не дать замерзнуть спящему бойцу даже при -20°. А еще термобелье, носки и шапки, зимнюю форму, автономные дизельные отопители», — сообщил депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.

Волонтеры «Шьем и готовим для СВОих» из храма Иоанна Богослова, что в городе Ликино-Дулево, подготовили суповую заправку, чтобы бойцы могли быстро приготовить горячий борщ, суп или разогреть еду на огне. Причем заботливые женщины приложили рецепт приготовления.

«Не забыли про маскировочные сети, теперь уже осенне-зимний вариант. Как называют их цвет сами волонтеры центра „ФЕНИКС ZOV города Куровское“ — „песок/грязь“. Сейчас дособираем все, что запросили бойцы, и в путь. Время поджимает», — добавил Эдуард Живцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.