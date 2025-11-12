Служба по контракту — это осознанный и достойный выбор мужчины, стоящего на страже безопасности нашего Отечества, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов.

«Существующие социальные гарантии и льготы позволяют воинам быть уверенными, что их интересы защищены, а их семьи обеспечены всем необходимым. При прохождении службы можно освоить новейшую технику, получить ценные навыки и построить успешную карьеру, как во время службы, так и по возвращению домой», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что также служба учит преодолевать трудности и работать в команде. Это настоящая школа жизни для сильных и целеустремленных людей. Участники СВО — это элита страны. Служить России — значит быть примером для других, для будущих поколений.

По словам депутата, Московский областной пункт отбора добровольцев на военную службу по контракту в Балашихе предоставляет систему работы «все в одном месте» — здесь кандидаты могут сразу подать документы, пройти полное медицинское освидетельствование, получить юридические консультации, оформить банковский счет и пройти профессиональное обучение. Такой принцип в разы ускоряет процесс заключения контракта и избавляет от необходимости посещения множества инстанций.

О центре

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 функционирует единый центр набора желающих на службу по контракту с Минобороны. Здесь созданы максимально комфортные условия: организовано проживание, питание, можно пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов, в том числе юриста и нотариуса.

В центре работают опытные инструкторы и ветераны боевых действий, которые проводят начальную подготовку и обучение кандидатов. Ежедневно пункт отбора принимает добровольцев из Московской области и других регионов страны.

Подать документы в пункт отбора могут граждане из любого российского региона. При этом заключение контракта с Минобороны именно в Балашихе особенно выгодно, так как здесь выплачивается одно из самых крупных единовременных пособий в стране — 3 млн рублей. Эта сумма предоставляется единовременно, помимо заработной платы, в качестве дополнительной поддержки.

О деньгах

Каждый военнослужащий, направляемый в зону проведения СВО, получает достойную ежемесячную оплату труда. Окончательный размер заработной платы определяется с учетом имеющихся наград, характера выполняемых задач и воинского звания. При этом минимальный размер денежного довольствия составляет 200 тыс. рублей в месяц.

За первый год службы, учитывая единовременную выплату при подписании контракта, военнослужащие получают не менее 5,5 млн рублей.

Размер заработной платы зависит от занимаемой должности и присвоенного звания. Например, командир отделения в звании сержанта получает от 232 тыс. рублей в месяц, а сержант, занимающий должность заместителя командира взвода, — от 242 тыс. рублей. При расчете денежного довольствия учитываются также дополнительные выплаты за имеющиеся награды и особые условия службы.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.