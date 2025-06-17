Депутат Малькевич рассказал как работал медиком в Изюме на линии фронта

Малькевич работал в городе Изюм, который с весны 2022 года находился прямо на линии фронта в освобожденной части области. Месяцы работы проходили в стенах больницы, куда постоянно привозили раненных, приходили их родственники, собирались люди для обсуждения последних новостей. Врачи ночевали в подвалах и собственными телами согревали растворы для больных.

Депутат вспомнил, что тогда для города было закуплено дорогое оборудование и рентген-аппараты, особенно важные для фронта. Также в Изюме были и очень хорошие врачи хирурги, травматологии, анастезиологи. Иногда приходилось брать на себя роль рентгенолога, пока еще не был привезен аппарат, так как остеографию хирургам приходилось делать практически вслепую.

«Ночью бывало такое, что генератор переставал работать и приходилось с налобными фонариками производить лапаротомию или спасать от страшных ранений, когда есть осколки, которые попали, например, в живот либо в руки, перебили магистральные сосуды. И при этом все работали еще и в броне, потому что случались прилеты», — добавил Артем.

Отмечается, что за полгода работы данный отряд медиков обслужил 5000 раненых с травматическими отрывами конечностей, брюшными ранениями, травматическими ампутациями. В первое время через пункт проходило по 150 раненых человек, среди которых 70 тяжело раненых, а среди общего количества были как военные, так и мирное население.