Депутат Дениско: бойцы СВО считают свою службу долгом перед Отечеством

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско наряду со своими коллегами находится в постоянном контакте с бойцами СВО. По его словам, военнослужащие, отправившиеся в зону соприкосновения с противником, считают свою службу долгом перед Отечеством, своими близкими и сослуживцами.

«Общаясь с нашими бойцами, многие ребята отмечают свою службу долгом, и долгом не только перед Родиной, а долгом перед всем Отечеством, перед близкими и сослуживцами. Также есть бойцы, для которых важно финансовое вознаграждение. Служба в зоне проведения специальной военной операции открывает новые возможности для профессионального развития. Военнослужащие могут повысить свое звание, получить новые навыки и опыт, которые пригодятся как в армии, так и в гражданской жизни», — рассказал депутат.

Среди отважных военных есть и граждане Подмосковья. Узнать, как к ним присоединиться, можно на официальном сайте: контрактмо.рф.

О мерах поддержки

Депутат подчеркнул, что семьи военнослужащих — как призванных по мобилизации, так и тех, кто служит по контракту или ушел на фронт добровольцем, — остаются под постоянным вниманием региональных властей.

Чтобы бойцы могли полностью сосредоточиться на выполнении боевых задач, государство взяло на себя обязательства по поддержке их родных. Для этого был разработан широкий спектр льгот и программ помощи. В частности, дети участников СВО получают преимущества при зачислении в вузы, а сами ветераны имеют право на безвозмездное выделение земли. Супруги военнослужащих могут бесплатно освоить новую профессию, пройдя соответствующее обучение.

Родителям бойцов доступна медицинская помощь, также при необходимости им предоставляются услуги социальных служб.

О центре

На Восточном шоссе во владении 2 в подмосковной Балашихе работает центр, где отбирают контрактников для службы по контракту с Минобороны. Каждый день сюда приезжают желающие из Подмосковья и разных уголков страны.

Для кандидатов созданы комфортные условия: есть возможность остановиться на ночлег, получить питание, пройти медицинское обследование. Здесь можно проконсультироваться со специалистами — юристами и нотариусами.

Подготовкой будущих военнослужащих занимаются опытные инструкторы и участники боевых операций. Они проводят начальное обучение для всех, кто решил связать свою жизнь с армией. Вся работа центра выстроена логично и доступно для посетителей.

«Жители любого региона, желающие заключить контракт, всегда могут приехать в пункт отбора граждан на службу по контракту в Балашиху. В данном пункте сразу можно оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию и проконсультироваться со специалистами», — подчеркнул Дениско.

О деньгах

Военнослужащие, которые направляются в зону специальной военной операции, каждый месяц получают высокое денежное довольствие. Итоговая выплата зависит от полученных наград, характера выполняемых заданий и воинского звания. При этом минимальный размер ежемесячных выплат составляет от 200 тысяч рублей.

Примечательно, что на данный момент заключение контракта с Министерством обороны в Балашихе является одним из наиболее выгодных вариантов. Военнослужащие, подписавшие контракт в этом городе, единовременно получают 3 миллиона рублей — одну из самых крупных выплат по России. Данные средства перечисляются отдельно от ежемесячного денежного довольствия и являются мерой поддержки.

За год военной службы контрактники зарабатывают минимум 5,5 млн рублей. В эту сумму входит стартовая выплата, которую получают при подписании контракта. Размер ежемесячного жалованья военнослужащих определяется их воинским званием и занимаемой позицией. Например, сержант в должности замкомвзвода получает от 242 тыс. рублей каждый месяц, тогда как командир отделения с тем же званием зарабатывает от 232 тыс. рублей ежемесячно. Кроме базовых окладов, при формировании итоговой суммы денежного содержания принимаются во внимание премии за полученные награды и особенности служебных обязанностей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.