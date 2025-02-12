Концепция «Мир через силу», о которой говорят на Западе, иногда действительно работает. Но в том случае, если показывается настоящее соотношение сил, например, как во время удара ВС РФ по Киеву ракетами и беспилотниками, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

При этом политик отметил, что даже такие действия не помогут «очистить мозги нелегитимным скоморохам», которые говорят о планах обменивать какие-либо российские территории на украинские.

«Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими», — отметил Медведев.

Ранее издание Financial Times сделало прогноз о завершении украинского конфликта. В 2025 году, по мнению журналистов, Киев может подписать мирный договор с Москвой и отказаться от некоторых своих территорий.