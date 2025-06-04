«Действительно был»: Песков о взрыве у Крымского моста

Песков подтвердил, что у Крымского моста был взрыв

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинских спецслужб об атаке на Крымский мост. Официальный представитель Кремля подтвердил, что взрыв действительно был, сообщает РИА Новости .

«Ну, взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты инфраструктуры. Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», — высказался Песков.

Движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто 3 июня в 15:23. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о проведении «тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия» силами местного военного флота.

Между тем ряд военкоров утверждал, что украинская армия попыталась атаковать Крымский мост. По данным военного корреспондента Владимира Романова, украинцы запускали безэкипажные катера (БЭК) по переправе. Российские военные уничтожали вражескую надводную технику.