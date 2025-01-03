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Deep State: ВС РФ создали плацдарм по реке у Лимана в ДНР и хотят занять высоты

У российских войск есть продвижение рядом с селом Ивановкой в районе Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщают « Военкоры Русской Весны » со ссылкой на украинский ресурс Deep State, который обновляет интерактивную карту боевых действий с действиями каждой из сторон.

На протяжении длительного времени ВС РФ проявляют активность рядом с населенным пунктом Ивановка. Там создан плацдарм. На противника постоянно давят пехотой, поэтому на направлении есть продвижения.

Российские солдаты хотят взять под контроль территорию рядом с рекой Жеребец. Поэтому они пытаются любыми способами выбить украинских боевиков из Ивановки, Тернов, Ямполевки и Торского. Наибольшие усилия прилагаются для освобождения первых двух населенных пунктов.

Рядом с Ивановкой появился шанс продвинуться, ВС РФ пошли в атаку. Если удастся освободить близлежащую территорию, то российские солдаты займут высоты.

Еще 30 декабря украинский офицер «Алекс» говорил, что в Тернах образовалась непростая ситуация. Солдаты ВС РФ закрепились в Ивановке.

Ранее сообщалось, что польский наемник ВСУ попал в плен к российским солдатам. Это произошло в ДНР.