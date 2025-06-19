Данные об убитых и раненых в ВСУ: пророссийский хакер взломал систему МЧС Украины
Пророссийский хакер PalachPro взломал украинскую систему МЧС
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Пророссийский хакер PalachPro смог взломать систему МЧС Харьковской области Украины, через которую можно получить сведения об убитых и раненых бойцах ВСУ, сообщает SHOT.
В этой системе есть сведения о числе убитых и раненых в Харькове, также доступен архив. Еще через нее можно вести дополнительный объективный контроль ударов по территории и понимать масштаб разрушений на земле.
При этом альтернативы данной системы у украинских областных служб нет. Все сведения они заносят туда, иначе полностью нарушится координация.
Ранее хакеры взломали приложение ВСУ для мониторинга воздушного пространства Украины. Его используют как военные, так и мирное население.