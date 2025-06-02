Хакеры взломали приложение ВСУ для мониторинга воздушного пространства Украины

Приложение активно используют не только военные, но и с волонтеры с горожанами. Все они могут внести данные в программу, если обнаружили беспилотник, ракету или самолет. Далее нейросети рассчитывают направление полета целей и вычисляют время и место перехвата — для этого поднимают авиацию.

Доступ к ЕППО есть у командных центров ВСУ, однако владельцы крупных Telegram-каналов за большие деньги покупают аналогичный доступ, а затем публикуют у себя информацию.

Это уже третий взлом приложений ВСУ для мониторинга воздушного пространства за месяц. Ранее была взломана секретная программа «Вираж ПВО», с помощью которой киевский режим координирует атаки по российской территории.