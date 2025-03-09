Corriere della Sera: ВСУ активно покидают Курскую область
Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Российская армия смогла уже отбить примерно две трети занятой под Курском территории, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.
«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа», — говорится в сообщении.
Это начало происходить спустя несколько дней после того, как США решили приостановить военную помощь Киеву.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Российские военнослужащие решили сделать женщинам страны подарок и начали масштабное наступление в Курской области с целью вытеснить противника с родной земли.