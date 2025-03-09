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Российские войска постепенно вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области. Российская армия смогла уже отбить примерно две трети занятой под Курском территории, сообщает « Лента.ru » со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.

«Видимо, украинцы отступают, они уже потеряли около двух третей из 1,2 тысячи квадратных километров российской территории, которую им удалось занять с 6 августа», — говорится в сообщении.

Это начало происходить спустя несколько дней после того, как США решили приостановить военную помощь Киеву.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Российские военнослужащие решили сделать женщинам страны подарок и начали масштабное наступление в Курской области с целью вытеснить противника с родной земли.