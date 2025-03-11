Что известно о погибшем из-за атаки дронов на Подмосковье охраннике «Мираторга»

MSK1.RU: погибший охранник «Мираторга» курил на парковке во время атаки БПЛА

Погибший в результате атаки на Подмосковье охранник «Мираторга» — Андрей К. Ему было 37 лет, сообщает MSK1.RU .

Мужчина был родом из города Родники Ивановской области. В соцсетях он часто публиковал фотографии с рыбалки. На одном из снимков он был запечатлен вместе с двумя детьми. Также Андрей увлекался автомобилями, кино и татуировками.

Во время атаки дронов он находился на территории дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в Домодедове, где работал охранником. Во время прилета мужчина вышел покурить. Он погиб на месте.

Также на парковке находились другие сотрудники «Мираторга». Двое пострадали. Один из них выжил, а другой скончался в больнице Видного.

Ранее о его смерти с сожалением сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал глава региона.

В «Мираторге» сообщили, что выплатят семьям погибших по 1,5 млн рублей.