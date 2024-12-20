Число погибших при ракетном обстреле Рыльска возросло до 6

Шесть человек, в том числе ребенок, погибли при ракетном обстреле ВСУ города Рыльск в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено 10 пострадавших, среди них 13-летний ребенок», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела они получили легкие травмы. В настоящее время все пострадавшие находятся под круглосуточным наблюдением медиков.

Врио губернатора отметил, что при ракетном обстреле, предварительно, получили повреждения здания Дома культуры, начальной школы № 1, ОМК им. Ганина, учебного и жилого корпуса Рыльского авиационного колледжа, офисы СДЭК и Ozon, ЗАГС

Хинштейн добавил, что еще при теракте киевского режима пострадали 3 многоэтажки, несколько частных домов, и около 15 автомобилей. Экстренные службы работают на местах происшествий.

В пятницу ВСУ обстреляли Рыльск. По городу выпустили 13 залпов с кассетной частью. Специалисты уже идентифицировали фрагменты ракет, которые разбросаны по территории. ВСУ вели огонь из натовской РСЗО HIMARS.