Четыре ребенка получили травмы от удара ВСУ в ДНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз с помощью беспилотников атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). В результате сброса взрывоопасного предмета с дрона травмы различной степени тяжести получили четыре ребенка, об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации городского округа Горловка в ДНР Иван Приходько.
«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов в жилом массиве „Строитель“ (Никитовский район Горловки) ранения средней степени тяжести получили четверо детей», — написал Приходько.
Возраст пострадавших детей, а также другие подробности случившегося уточняются. На месте происшествия работают компетентные оперативные службы.
Ранее сообщалось, что российская армия хорошо продвигается в ДНР и разваливает оборону противника. Из-за этого в Киеве поднялась паника.