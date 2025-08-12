Четыре ребенка получили травмы от удара ВСУ в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз с помощью беспилотников атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). В результате сброса взрывоопасного предмета с дрона травмы различной степени тяжести получили четыре ребенка, об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации городского округа Горловка в ДНР Иван Приходько.