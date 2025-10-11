сегодня в 17:35

Четверо погибли и 12 человек ранены при стрельбе в американском Миссисипи

Рядом со школой в маленьком городе Леланде в американском штате Миссисипи произошла стрельба. Погибли четыре человека, 12 получили ранения, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на телеканал CBS .

В Леланде живут всего 4 тыс. человек. В школе должна была пройти игра по бейсболу.

Подозреваемого еще задержать не удалось. Место происшествия оцепили полицейские. Туда приехали сотрудники скорой помощи.

Ранее американская полиция задержала подростка. Его подозревают в стрельбе и убийстве двоих людей в Монтгомери, штат Алабама.

