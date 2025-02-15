Человек пострадал при падении обломков дрона в Волгограде

Спецоперация

На юге Волгограда обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома и повредили припаркованную машину, сообщает администрация Волгоградской области.

Из-за инцидента легкие травмы получил один человек. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Также профильные службы продолжают ликвидировать последствия падения обломков дрона.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ночью над четырьмя регионами страны ликвидировали 40 беспилотников противника. Из них 17 сбили над Волгоградской областью.