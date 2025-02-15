Человек пострадал при падении обломков дрона в Волгограде
На юге Волгограда обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома и повредили припаркованную машину, сообщает администрация Волгоградской области.
Из-за инцидента легкие травмы получил один человек. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
Также профильные службы продолжают ликвидировать последствия падения обломков дрона.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ночью над четырьмя регионами страны ликвидировали 40 беспилотников противника. Из них 17 сбили над Волгоградской областью.