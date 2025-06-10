Человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по заправке в Белгороде
Фото - © Передача Губернатором Подмосковья ключей от новых автомобилей скорой медицинской помощи/Медиасток.рф
Один мирный житель погиб и четверо получили ранения в результате украинского удара по автозаправочной станции (АЗС) на территории Белгорода, сообщает SHOT.
ЧП произошло во вторник днем на заправке Teboil на Сумской улице. В результате удара дрона ВСУ повреждения получил супермаркет на АЗС, при этом сама заправка с колонками осталась цела.
В момент атаки в супермаркете находились двое сотрудников и трое посетителей. Предварительно, один человек погиб, четверо пострадали.
В настоящее время продолжается разбор завалов. На месте работают городские экстренные службы.
Ранее в Сети опубликовали видео с места удара украинских сил по заправке Teboil в Белгороде.