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Человек погиб и четверо пострадали при ударе ВСУ по заправке в Белгороде

Один мирный житель погиб и четверо получили ранения в результате украинского удара по автозаправочной станции (АЗС) на территории Белгорода, сообщает SHOT .

ЧП произошло во вторник днем на заправке Teboil на Сумской улице. В результате удара дрона ВСУ повреждения получил супермаркет на АЗС, при этом сама заправка с колонками осталась цела.

В момент атаки в супермаркете находились двое сотрудников и трое посетителей. Предварительно, один человек погиб, четверо пострадали.

В настоящее время продолжается разбор завалов. На месте работают городские экстренные службы.

Ранее в Сети опубликовали видео с места удара украинских сил по заправке Teboil в Белгороде.