Бывший соратник Зеленского призвал украинцев признать поражение
Арестович*: Украина проиграла России из-за тупости и гордыни
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* назвал Украину проигравшей стороной в конфликте с Россией из-за тупости, его слова приводит RT.
Киев должен признать поражение в конфликте, которое произошло из-за «тупости, гордыни и упрямства».
«Каждый прав по отдельности, но все виноваты вместе», — написал политик в соцсетях.
Ранее Арестович признал, что уважает больше президента России Владимира Путина, чем Зеленского.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.