Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* назвал Украину проигравшей стороной в конфликте с Россией из-за тупости, его слова приводит RT .

Киев должен признать поражение в конфликте, которое произошло из-за «тупости, гордыни и упрямства».

«Каждый прав по отдельности, но все виноваты вместе», — написал политик в соцсетях.

Ранее Арестович признал, что уважает больше президента России Владимира Путина, чем Зеленского.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.