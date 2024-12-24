Арестович* признался, что верит Путину больше, чем Зеленскому

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович* во время американского подкаста признался, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину больше, чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает «Лента дня» .

По его словам, «внутренняя политика грязна». Он намекнул, что в этой сфере предать могут даже лучшие друзья.

При этом Арестович* заявил, что российский лидер является его противником, который, по его словам, в честной битве может стать «лучшим учителем».

«Враг — лучший учитель», — отметил скандальный политик.

Ранее Арестович* заявил, что россияне снова прорвались в Купянск на глазах изумленных бойцов ВСУ. По его словам, в город проникли три единицы российской военной техники.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.