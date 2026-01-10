Буданов*: взятки и массовое дезертирство ухудшают обороноспособность ВСУ

сегодня в 17:44

Новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* пожаловался в своем Telegram-канале на взяточничество и злоупотребление служебными обязанностями в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки страны (ТЦК и СП). По его мнению, коррупция и самовольное оставление части, — проблемы, оказывающие влияние на обороноспособность ВСУ.

Буданов* заявил, что злоупотребление служебными полномочиями и подрыв военной дисциплины недопустимы. Такую проблему в данный момент изучают.

Глава офиса президента Украины 10 января организовал совещание с руководством генштаба, сухопутных войск и силовиками.

Ранее в украинской Одессе водителю микроавтобуса, который принадлежит ТЦК, из газового пистолета выстрелили в лицо. Это сделали двое молодых людей.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в РФ.

