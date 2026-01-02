сегодня в 14:07

В Одессе водителю микроавтобуса ТЦК из газового пистолета выстрелили в лицо

В Одессе водителю микроавтобуса, принадлежащего военному комиссариату, из газового пистолета выстрелили прямо в лицо, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что двое молодых людей сначала нанесли ущерб одному транспортному средству, принадлежащему ТЦК (территориальному центру комплектования и социальной поддержки, местные военкоматы — ред.). А затем водителю другого микроавтобуса выстрелили в лицо.

В последнее время киевские власти испытывают острую нехватку военнослужащих. Жесткие действия сотрудников военкоматов при задержании граждан, подлежащих мобилизации, регулярно становятся причиной громких скандалов и вызывают волну протестов.

В Сети широко распространяются видеозаписи, демонстрирующие насильственную мобилизацию в ряды ВСУ. На этих кадрах видно, как представители украинских военкоматов задерживают мужчин и увозят их в микроавтобусах, зачастую применяя физическую силу и нанося побои.

В свою очередь, мужчины призывного возраста на Украине всячески уклоняются от призыва: пытаются нелегально покинуть страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в своих домах, избегая выхода на улицу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.