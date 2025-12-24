Брынцалов: около 14 тыс человек заключили контракт с МО в пункте отбора Балашихи

В Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе в 2025 году заключили контракт около 14 тыс. челочек, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что пункт отбора открылся в Балашихе в апреле 2023 года. С этого дня свыше 50 тыс. человек из Подмосковья и разных регионов РФ обратились в него для заключения контракта.

По его словам, данный пункт отбора по праву считается одним из лучших в стране, его опыт перенимают в других субъектах.

«Депутаты Московской областной думы, члены фракции „Единая Россия“ регулярно посещают пункт отбора, общаются с сотрудниками, которых тут более 50 человек. Узнают, в чем нуждается пункт, и помогают. Также обсуждают, как сделать его еще более эффективным. Например, осенью сюда привезли специальный манекен для отработки тактической медицины. Это позволяет будущим участникам СВО отработать приемы, которые смогут помочь на поле боя спасти товарищей и сохранить жизнь себе», — сказал Брынцалов.

Как уточнил спикер регионального парламента, в центре будущие бойцы получают полноценную помощь в решении всех необходимых вопросов. В их числе — общение с юристами, прохождение медкомиссии, бесплатное проживание на территории пункта, трехразовое питание, азы военной подготовки.

«Здесь добровольцам помогают адаптироваться профессионалы своего дела: опытные инструкторы и ветераны боевых действий. В итоге парни получают подготовку на высоком уровне. О комфортном обучении и пребывании на территории пункта отбора говорят и сами добровольцы, с которыми мы также общаемся. Только с начала этого года здесь заключили контракт порядка 14 тыс. человек, а с начала работы пункта — уже более 40 тыс. человек. Еще более 130 человек прошли обучение на оператора БПЛА. Сюда приезжают заключить контракт ребята не только из нашего региона, но и других субъектов РФ», — добавил депутат.

В целом в Подмосковье, как подчеркнул Брынцалов, уделяется особое внимание участникам СВО и их семьям, в том числе в части предоставления мер поддержки — таких в регионе более 30. Мособлдума ведет работу по законотворческой деятельности в отношении участников спецоперации и их семей.

«В ноябре по просьбам наших героев, которые приходили и в приемные „Единой России“, и на личные встречи с депутатами, мы продлили действие льготы на транспортный налог для участников СВО до конца 2026 года. Мы видим, что данная мера поддержки действительно востребована, ей воспользовались уже более 3,6 тыс. участников СВО. Также участники СВО смогут рассчитывать на освобождение от уплаты налогов за 2026 год за автомобили до 250 л/с. Будем и дальше совершенствовать меры поддержки для наших бойцов», — заключил парламентарий.

О пункте отбора на контрактную службу

Территориально специализированный пункт отбора кандидатов на службу по контракту расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Этот центр работает по принципу «одного окна», предоставляя полный спектр услуг, включая комфортное размещение на период оформления документов и полноценное трехразовое питание.

В центре в Балашихе можно за 1–2 дня пройти полную медкомиссию и профессионально-психологический отбор. Получить подробную консультацию по всем видам денежных выплат, льготам и социальным гарантиям. Оформить все необходимые документы с помощью опытных инструкторов, которые помогут на каждом этапе, и открыть банковский счет для зачисления выплат.

В центр могут обратиться граждане со всех регионов России. Квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы, а также окажут будущим военным всестороннюю помощь.

О льготах

Бойцы, подписавшие контракт с Минобороны, могут рассчитывать не только на высокие зарплаты, но и на ряд льгот, которые предоставляются в том числе семьям военных. Льготы касаются как жен и родителей бойцов, так и их родителей.

Если будущий военный на момент подписания контракта официально трудоустроен, он может рассчитывать на то, что действие трудового договора временно приостанавливается. Увольнение в данном случае не производится. За человеком сохраняются должность и место работы на весь период службы. Данный период включается в общий трудовой стаж и стаж по специальности.

По окончании службы военным предоставляется право на оплачиваемый отпуск в любое подходящее время, даже если требуемый стаж в организации еще не накоплен. Администрация предприятия обязана предоставить отпуск в течение полугода после возвращения.

Стоит отметить, что работодатель не имеет права инициировать увольнение по причине отсутствия на рабочем месте после завершения службы ранее, чем через 5 месяцев с момента возвращения к трудовой деятельности.

О финансах

Правительство осознает, что служба в армии, особенно в боевых условиях, сопряжена с огромным риском и высокой ответственностью, поэтому обеспечивает военнослужащим достойную оплату труда. При заключении контракта с министерством обороны РФ в Подмосковье военнослужащие получают единовременную выплату в размере 3 млн рублей, которая является существенным дополнением к их и без того конкурентной заработной плате.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, начинается от 200 тыс. рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности и успешности выполнения поставленных задач, а также наличия заслуженных боевых наград и государственных знаков отличия.

Таким образом, за первый год службы, учитывая как ежемесячные выплаты, так и единовременное пособие при подписании контракта, общий доход военнослужащего составит не менее 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

