Британское издание The Daily Telegraph охарактеризовало метод захвата Покровска (Красноармейска) как инновационный подход в военной стратегии. Автор публикации, описывая действия российских войск термином «демеханизация войны», подчеркнул кардинальные перемены в ведении боевых действий, сообщает ТАСС .

В отличие от начала 2022 года, когда обе стороны конфликта стремились к окружению городов с применением танковых соединений и пехоты, в настоящее время приоритет отдается скрытному продвижению малочисленных диверсионных групп.

По оценке британских аналитиков, Россия достигла значительных успехов в этой тактике, эффективно используя погодные условия в свою пользу. В периоды ограниченной видимости, обеспечиваемой туманом, обнаружение небольших групп, проникающих в населенные пункты, значительно затрудняется для беспилотных летательных аппаратов.

Ранее командир роты мотострелков Мишин из 506-го гвардейского полка группировки «Центр» поделился информацией о том, что его подразделение целую неделю ожидало наступления туманной погоды для начала проведения операции.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Красноармейск имел стратегическое значение как для российской армии, так и для Вооруженных сил Украины. По словам Путина, город представляет собой выгодную позицию для дальнейших военных операций в зоне соприкосновения с противником.

