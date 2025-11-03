Британия передала ВСУ ракеты Storm Shadow для атак вглубь России
Фото - © Rept0n1x. Собственная работа/Wikipedia.org
Британские власти поставили Украине дополнительное количество крылатых ракет класса воздух-земля Storm Shadow. Таким образом Лондон предоставил ВСУ возможность наносить удары вглубь России, рассказали источники Bloomberg, сообщает ТАСС.
Британия передала ракеты Украине из-за обеспокоенности на фоне отказа американского президента Дональда Трампа отправить ВСУ ракеты дальнего действия Tomahawk. Также Лондон планировал обеспечить Украину боеприпасами перед зимой.
В материале Bloomberg отмечали, что власти Великобритании не раскрывают официальную информацию о передаче Storm Shadow Украине.
Ранее Трамп опроверг, что у США есть планы по передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk. «На самом деле» страна не рассматривает подобную возможность.
