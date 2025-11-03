Британия передала ВСУ ракеты Storm Shadow для атак вглубь России

сегодня в 15:12

Британия передала ракеты Украине из-за обеспокоенности на фоне отказа американского президента Дональда Трампа отправить ВСУ ракеты дальнего действия Tomahawk. Также Лондон планировал обеспечить Украину боеприпасами перед зимой.

В материале Bloomberg отмечали, что власти Великобритании не раскрывают официальную информацию о передаче Storm Shadow Украине.

Ранее Трамп опроверг, что у США есть планы по передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk. «На самом деле» страна не рассматривает подобную возможность.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.