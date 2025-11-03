Трамп исключил передачу Украине ракет Tomahawk
Президент США Дональд Трамп опроверг планы передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что «на самом деле» не рассматривает такую возможность, сообщает РИА Новости.
Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, комментируя последние инициативы в области поддержки Киева.
Глава Белого дома также подчеркнул, что не участвует в дискуссиях о судьбе замороженных активов России за рубежом, дистанцировавшись от этого сложного вопроса. Кроме того, Трамп отметил, что не существует какой-то конкретной «последней капли», которая могла бы вызвать его разочарование в темпах урегулирования украинского конфликта.
Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений в ЕС возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.