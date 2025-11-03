Трамп исключил передачу Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп опроверг планы передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, заявив, что «на самом деле» не рассматривает такую возможность, сообщает РИА Новости .

Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, комментируя последние инициативы в области поддержки Киева.

Глава Белого дома также подчеркнул, что не участвует в дискуссиях о судьбе замороженных активов России за рубежом, дистанцировавшись от этого сложного вопроса. Кроме того, Трамп отметил, что не существует какой-то конкретной «последней капли», которая могла бы вызвать его разочарование в темпах урегулирования украинского конфликта.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся обсуждений в ЕС возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.