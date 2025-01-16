Британия может отправить войска для миротворческой миссии на Украине

Британия могла бы использовать свои войска и бронетехнику для сдерживания РФ на Украине, такое мнение выразил в The Telegraph корреспондент Джо Барнс, сообщает РИА Новости .

В публикации отмечается, что ввод британского персонала и техники на территории Украины может быть реализован в рамках использования миротворческих сил.

При основную роль при таком сценарии будет отведена британской авиации, которая будет заниматься патрулированием буферной зоны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми утверждает, что украинский конфликт при избранном президенте США Дональде Трампе может быть урегулирован в ближайшие месяцы. По его словам, достигнуть соглашения могут к концу апреля.