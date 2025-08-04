Боевики ВСУ атаковали БПЛА здание церкви в Новоегоровке Харьковской области Украины. Из-за удара в храме вылетели стекла, были повреждены крыша и фасад, сообщает в своем Telegram-канале глава российской Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По предварительной информации, мирные жители не пострадали.

«Даже в условиях боевых действий нельзя бить по зданию церкви, которая априори не может быть целью для любого противника», — отметил Ганчев.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не наградил подразделения и офицеров ВСУ, сражающихся в Сумской и Харьковской областях. Это указывало на то, что политик не доволен их действиями.