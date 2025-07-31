В Луганской Народной Республике (ЛНР) пятеро пожарных попали под атаку украинского БПЛА и получили акубаротравмы — травмы из-за действия акустической взрывной волны. Дрон влетел в сотрудников, когда они ехали на вызов в Попасную, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огнеборцы получили ранения днем в четверг, 31 июля. Дрон атаковал их по пути в город.

Раненых сотрудников МЧС госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. При ударе БПЛА также была повреждена пожарная автоцистерна.

Ранее на промышленном предприятии в Пензенской области вспыхнул пожар из-за удара украинского БПЛА. Жертв и разрушений не было, заявлял губернатор Олег Мельниченко.