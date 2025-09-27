сегодня в 09:29

БПЛА нанесли удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Утром в субботу в Чувашии была попытка применения дронов со стороны Украины, удар пришелся по нефтеперекачивающей станции около поселка Конар, сообщил глава республики Олег Николаев.

Он подчеркнул, что из-за инцидента угрозы для населения нет, пострадавших в происшествии тоже нет.

По словам Николаева, предприятию был причинен незначительный ущерб, но его работа приостановлена.

Глава Чувашии добавил, что в регионе вся система экстренного реагирования работает в усиленном режиме. Власти республики держат ситуацию под контролем и принимают все меры для безопасности жителей.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за ночь над регионами страны перехватили 55 БПЛА противника.

