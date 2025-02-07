Борт Supercam спецназа «Ахмат» нашел колонну ВСУ, которая двигалась в Конопельку

Бойцы «Ахмата» подняли в воздух беспилотник Supercam и вычислили наступающую колонну ВСУ в Суджанском районе Курской области. Вскоре по атакующим украинским силам ударили артиллерией и беспилотниками, сообщает пресс-служба группы «Амура» спецназа «Ахмат».

Дрон засек передвижение украинской колонны в сторону Конопельки. Сразу после этого по наступающим ударили беспилотниками «Ланцет» и артиллерийскими орудиями.

В ходе боя точные удары нанесли по трем единицам украинской техники. После этого колонна ВСУ остановилась и отступила.

6 февраля Минобороны РФ докладывало, что российские войска пресекли попытку контрнаступления ВСУ в Курской области.

