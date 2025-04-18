Больше половины россиян (56%) поддерживают идею нанесения удара по Киеву тактическим ядерным оружием (ТЯО), утверждает политолог Игорь Скурлатов со ссылкой на проводимые телефонные опросы. Эксперт считает, что в этом вопросе надо брать пример с Израиля и действовать в реалиях «современной войны».

«Мы проводим опросы — люди готовы не просто на потери, они готовы применить ТЯО. 56% россиян — за применение тактического ядерного оружия и за то, чтобы стереть Киев с лица земли», — цитирует радио Sputnik слова Скурлатова.

Политолог считает, что во время «современной войны» следует действовать по израильскому примеру. По его словам, Израиль заранее объявляет о готовящейся массированной атаке на город, чтобы мирные жители успели эвакуироваться в безопасную зону, и только после этого наносит удар.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена закрывала глаза на отчеты об опасности ядерной войны и отправляла Украине ракеты для обстрелов территории России. В определенный момент украинского конфликта, по его словам, Пентагон считал, что вероятность ядерного противостояния увеличится до 50%.