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Журналист Карлсон: США готовы были рискнуть и начать ядерную войну с Россией

Администрация американского экс-президента Джо Байдена не взяла во внимание отчеты об опасности ядерной войны и, несмотря на это, отправила Украине ракеты для нанесения атак по РФ. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости .

В определенный период украинского кризиса Пентагон рассчитал, что в случае отправки Соединенными Штатами ракет Storm Shadow и ATACMS Украине, вероятность начала ядерного конфликта возрастет до 50%. Несмотря на это, оружие было передано Киеву.

Карлсон отметил, что рисковать ядерной войной — сумасшествие.

Ранее заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что риск ядерного конфликта дошел до наивысшей степени.