Более 70 беспилотников ВСУ сбили за ночь над Россией

сегодня в 07:48

За ночь российские средства ПВО ликвидировали 71 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

49 беспилотников уничтожили над Курской областью. По семь БПЛА ликвидировали в Орловской и Рязанской.

Четыре беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью. Три беспилотника ликвидировали над Владимирской.

Один беспилотник вывели из строя над Тульской областью.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники, нанесшие удар по ивановской Шуе, запускались из Сумской области.