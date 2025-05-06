Более 20 украинских БПЛА пытались атаковать Россию 6 мая

Российские средства ПВО уничтожили 25 украинских дронов, которые пытались атаковать несколько российских регионов с 9:30 до 13:10 по московскому времени, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

15 беспилотников сбили над Орловской областью. Еще семь дронов ликвидировали в небе над Курской областью.

Три беспилотника пытались атаковать Брянскую область, но их также сбили российские средства ПВО.

Все БПЛА были самолетного типа.

Ранее Кремль высказался об актуальности предложения президента РФ Владимира Путина о перемирии с 8 по 11 мая. Однако Украина все еще не дала конкретного ответа на эту идею.