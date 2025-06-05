60 бойцов украинской армии пытались прорваться в Курскую область у села Гуево. Противник не использовал технику из-за сложного рельефа, сообщает Mash .

С одной стороны ВСУ окружает возвышенность у Горнальского монастыря, а с другой — река Псел. Более того, боевикам оказали сопротивление бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

После перестрелки ВСУ рассеялись на юге Гуева. Операторы российских БПЛА проводят зачистку и ликвидирует «одиночек». Всего за неделю боев на границе Курской области украинская армия потеряла до 400 человек.

Атаки на границу России ВСУ продолжают в преддверии российско-украинских переговоров. Киев надеется взять земли РФ хотя бы под формальный контроль.

Ранее российский президент Владимир Путин провел совещание с правительством страны, в ходе которого заявил, что ВСУ несут огромные потери в зоне соприкосновения и отступают по всей линии фронта.