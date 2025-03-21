Бойцы СВО из Шатуры для которой мотоклуб «Ночные Волки» снял клип

Военнослужащие из муниципального округа Шатура доблестно защищают интересы страны на фронтах проведения специальной военной операции. В редкие от войны моменты, находясь на лечении или на кратковременном отдыхе, бойцам удается находить время для творчества, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Боец с позывным Оборотень участвовал в обороне Донбасса с 2014 года, сейчас находится на фронтах СВО. Несколько раз был контужен, почти потерял слух. Вместе с боевым товарищем с позывным ТокеЛау они пишут правдивые песни о войне, о той работе, в которой стали одними из лучших.

На одну из песен наших бойцов сняли клип «Ночные Волки». Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов высоко оценил творчество шатурских военнослужащих. «Песня связана с воспоминаниями о клубной жизни, о Русской дороге, о нашей поддержке СВО и стремлении послужить Отечеству, — отметил Александр Залдастанов. — Я хочу пожелать вам, чтобы вы защитили Россию, чтобы вы прославили клуб, чтобы вы остались живыми», — прокомментировал видеоряд на стихи песни «Песня из окопа. Война» президент мотоклуба «Ночные волки».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.