Бойцы российского спецназа уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове

По словам командира группы спецназа с позывным «Зак», часть была уничтожена бойцами специального назначения, а часть была, при покидании острова, разбита прямо на Днепре.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о взятии под огневой контроль Вооруженными силами России трассы Херсон — Николаев, а также дороги на Белозерку.

По его словам, эти участки находятся под постоянным мониторингом с использованием беспилотников, что делает перемещение ВСУ в данном направлении крайне опасным.