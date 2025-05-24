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Бойцы РФ взорвали контейнеровоз с военным имуществом ВСУ в порту Одессы

Российские военные узнали, что представители киевского режима с помощью контейнеровоза через порт в Одессе перевозили имущество военного назначения. Групповым ударом расчетами ОТРК «Искандер» бойцы РФ ликвидировали вражеский объект, сообщили в Минобороны РФ .

«На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БПЛА и боеприпасы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

После огневого поражения произошла вторичная детонация военного имущества ВСУ, которая была в контейнерах. Боеприпасы разорвались и начался пожар.

По данным Минобороны, ликвидация контейнеровоза произвелась 23 мая. Ранее в ведомстве сообщили, что групповым ударом российские военные уничтожили американский ЗРК Patriot, которым пользовались ВСУ.