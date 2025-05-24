ВС РФ групповым ударом ликвидировали ЗРК Patriot, принадлежащий ВСУ

Ночью 24 мая российские военные совершили групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, а также с помощью беспилотников по военным объектам Украины. Одной из целей был американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, находящийся на балансе представителей киевского режима, об этом сообщили в Минобороны РФ.