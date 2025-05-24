ВС РФ групповым ударом ликвидировали ЗРК Patriot, принадлежащий ВСУ
Минобороны: Россия высокоточным оружием ударила по военным объектам Украины
Ночью 24 мая российские военные совершили групповой удар высокоточным оружием наземного базирования, а также с помощью беспилотников по военным объектам Украины. Одной из целей был американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, находящийся на балансе представителей киевского режима, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные поразили военно-промышленный комплекс Украины, который занимался производством ракетного оружия и ударных дронов.
Также бойцы ВС РФ ликвидировали центр радиотехнической разведки и поразили позицию, где находился эксплуатируемый Вооруженными силами Украины американский ЗРК Patriot.
Все вражеские военные объекты успешно уничтожены. Поставленная боевая задача российскими военными выполнена в полном объеме.